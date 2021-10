Salerno, il sindaco Napoli si gode la vittoria: "A breve la nuova giunta" Le priorità della futura amministrazione: grandi opere e più attenzione ai quartieri

A dettare l'agenda delle priorità era stato già Vincenzo De Luca ieri sera, quando ha fatto tappa al comitato elettorale di Via Roma per festeggiare la vittoria elettorale. Temi ribaditi questa mattina in una conferenza stampa al Comune dal neo-eletto sindaco Enzo Napoli.

"La priorità per l'azione di governo sarà incentrata nel prosieguo della trasformazione urbanistica della città: abbiamo da ultimare il ripascimento e ci sono i cantieri per il nuovo ospedale, il prolungamento della metropolitana e i lavori dell'aeroporto", le parole di Napoli.

L'altro lato della medaglia, però, è una rinnovata attenzione ai quartieri e alla manutenzione ordinaria. A cominciare dalla pulizia, con i recenti investimenti di Salerno Pulita e il nuovo calendario della raccolta che entrerà in vigore il prossimo anno, unitamente alla rimozione delle campane del vetro.

Ma a tenere banco è anche la nuova giunta che affiancherà Enzo Napoli nel suo secondo mandato consecutivo: il sindaco non si è sbilanciato con i giornalisti né sui nomi né sui criteri che lo guideranno per l'indicazione degli assessori e del vice, ma ha assicurato che i tempi saranno brevi.

Le varie liste scaldano già i motori e, ora che sono stati ultimati i conteggi e chiariti i nuovi equilibri, si guarda già alla futura compagine di governo a palazzo di città.