Pd e 5 Stelle di Salerno uniti su un punto: "In questa città mai insieme" Il Movimento si prepara all'opposizione in consiglio, il sindaco li sfida: "Decidano cosa fare"

A Napoli il trionfo al primo turno, tanto che più di un esponente politico parla di "esperimento nazionale". Qualche mese fa, il Governo giallorosso con premier Giuseppe Conte. Pd e 5 Stelle lavorano ad un'alleanza strutturale, ma a Salerno il percorso - per usare un eufemismo - appare quantomeno in salita.

Impossibile trovare un margine d'intesa nella città di De Luca. «Per la prima volta dopo 30 anni a Salerno c'è una vera opposizione», hanno scandito a chiare lettere i parlamentari Angelo Tofalo, Nicola Provenza e Andrea Cioffi.

Concetti ribaditi nel corso della presentazione dei due consiglieri 5 Stelle eletti per la prima volta nel parlamentino salernitano, Claudia Pecoraro e Catello Lambiase. "Da oggi cominciamo a rappresentare i salernitani a palazzo di città e con la filiera istituzionale che parte dal Governo, passando per Parlamento, Regione e Comune, potremo lavorare in sinergia per portare a casa importanti risultati per la città di Salerno", hanno spiegato i due neoeletti.

"Questo importante risultato è stato raggiunto anche grazie al grande lavoro fatto dagli altri candidati del MoVimento 5 Stelle e della coalizione. In questi 5 anni all’interno dell’assise comunale, ci impegneremo a rappresentare anche quei cittadini che hanno sostenuto forze politiche diverse che non sono riuscite a mettere un rappresentante all’interno di palazzo di città. Sono tantissimi i cittadini critici nei confronti dell’operato del sindaco e degli assessori uscenti, sia tra gli elettori di quelle forze che oggi rappresentano l’opposizione, che tra quelli che hanno sostenuto la maggioranza. Ci faremo trovare pronti a portare le loro istanze nel palazzo per dare soluzione ai loro problemi e migliorare la qualità della vita dei salernitani", ha dichiarato Lambiase, pronto a portare in aula la richiesta di trasmettere in streaming i lavori del consiglio comunale: "La trasparenza è importante per mettere al corrente i cittadini di ciò che si decide nella casa comunale, la casa di tutti i salernitani".

Dal canto suo, in un simbolico botta e risposta a distanza, il sindaco Enzo Napoli è stato tranchant: "I 5 Stelle prima ancora di discutere di prospettive politiche dovrebbero capire cosa vogliono diventare. Intanto, il dato elettorale ha consegnato un risultato chiaro. Noi siamo maggioranza, loro opposizione. E così sarà anche dopo", le parole del primo cittadino che si prepara al secondo mandato.