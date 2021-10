Postiglione torna al voto: il Consiglio di Stato annulla le elezioni del 2020 Il ricorso era stato presentato da Carmine Cennamo e dai rappresentanti della lista sconfitta

Il comune di Postiglione tornerà al voto. Il Consiglio di Stato, con sentenza n.6906/2021, ha annullato le elezioni del 20 e 21 settembre del 2020 che hanno visto vincitore Mario Pepe, accettando il ricorso presentato da Carmine Cennamo e dai rappresentanti della lista sconfitta "Noi per Postiglione" per appena 3 voti. Sarà la Prefettura di Salerno, nei prossimi giorni, a nominare un Commissario Prefettizio.

I giudici hanno rilevato che nella Sezione Elettorale n.1 è avvenuto un "vulnus alla correttezza e alla trasparenza del voto elettorale" in quanto “il plico (busta 3/com) contenente le schede autenticate e non utilizzate e le schede non autenticate - con vicenda tanto singolare quanto non ragionevolmente giustificabile - è stato smarrito, poi ritrovato nel furgone per la raccolta dei rifiuti solidi urbani con un’ampia apertura, con l’assenza quindi della certezza della corrispondenza delle schede nella busta con quelle effettivamente inserite al momento della chiusura del seggio elettorale".