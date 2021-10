Salerno, fine mandato per Eva Avossa: "Il comune è stato per me casa e famiglia" Il saluto dell'onorevole: "Dopo quindici anni, si chiude una pagina indimenticabile della mia vita"

Dopo quindici anni, l'onorevole Eva Avossa, già vice sindaco ed assessore dell'istruzione di Salerno, saluta il comune. Tempo di saluti e ringraziamenti di fine mandato:

"Dopo quindici anni, si chiude una pagina indimenticabile della mia vita. Il Comune di Salerno è stato per me casa, famiglia, sacrificio, passione e responsabilità. Da assessore all’Istruzione e da vicesindaco ho avuto il privilegio di dare il mio contributo allo sviluppo e alla trasformazione della città. Di questo lungo percorso fatto di persone, esperienze e progetti, porterò con me tutto l’affetto e la stima che ho ricevuto. Le difficoltà, le critiche e le problematiche, che pure ci sono state come era naturale che fosse, hanno in egual modo contribuito a formarmi come donna e come politico.

Posso accostare per l’ultima volta la porta del mio ufficio a Palazzo Guerra con serenità. Certo, mi mancheranno tante cose: la quotidianità di lavorare “sul campo” per la Scuola su tutte. L’impegno di questi anni è stato capillare al fine di ampliare e garantire i servizi. Se c’è una cosa che mi rende orgogliosa più di altre, tuttavia, è l’aver creduto fortemente alla costruzione di un’identità tangibile del nostro sistema scolastico. Con il progetto “Salerno Città Educativa” abbiamo imparato a fare rete e ciascuno, con il proprio bagaglio di competenze e nel rispetto del ruolo ricoperto, ha dato il proprio contributo per una crescita collettiva condivisa. Comune, scuola, famiglie, enti, associazioni, parrocchie.

Il mio impegno per i salernitani non finisce naturalmente qui. Pur non facendo parte della prossima squadra di governo la mia attenzione sul territorio sarà ancora maggiore da Deputata della Repubblica. I prossimi anni saranno cruciali per rilanciare l’economia dell’intera Provincia. Ci sarà bisogno dell’impegno e della professionalità di tutti per attrarre e gestire al meglio i fondi resi disponibili dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È un’occasione imperdibile che potrebbe segnare, a seconda della capacità di raccoglierla o meno, il destino delle prossime generazioni.

È arrivato il momento dei saluti e dei ringraziamenti. Il mio pensiero, in primis, va ai Sindaci che mi hanno voluto al loro fianco: Vincenzo De Luca e Vincenzo Napoli. E poi gli assessori, i consiglieri, i dirigenti, i dipendenti e il personale tutto, che ho avuto il piacere di conoscere tra le mura del Comune di Salerno. Un ringraziamento doveroso va alle autorità civili, militari e religiose, con le quali ho collaborato proficuamente in questi quindici anni.

È stato per me un onore far parte di questa famiglia"