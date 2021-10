Voti in meno e preferenze contestate, il caso Salerno finisce in procura Esposto firmato dagli esponenti delle liste che hanno sostenuto la candidatura di Elisabetta Barone

Un esposto indirizzato alla procura, per fare chiarezza su quanto avvenuto nelle operazioni di spoglio alle ultime amministrative di Salerno. A firmarlo i componenti delle liste che hanno sostenuto la candidatura a sindaco di Elisabetta Barone.

Nella documentazione (inviata anche a Corte d'appello, alla commissione elettorale e al prefetto) si contestano i numeri indicati nei verbali e ritenuti diversi rispetto a quanto emerso dalla volontà popolare.

«Si sono manifestate numerose incongruità nonché differenze non marginali - si legge -. A seguito dei riconteggi, sono stati attribuiti circa 300 voti in meno al candidato Napoli, 200 in più a Barone e 60 in più a Sarno». Il dato ormai è acquisito, tanto che Vincenzo Napoli è stato proclamato per il secondo mandato.

Ma è sui voti alle liste che ci sono altri dubbi poiché «sono stati evidenziati un numero superiore di voti espressi rispetto ai votanti nelle relative sezioni». Per i ricorrenti, inoltre, appare «fuori dall'ordinario anche l'eccessivo numero di schede annullate (circa 2048), specialmente nelle sezioni dove presidenti e scrutatori sono stati sostituiti dai supplenti».

Di qui la richiesta alla commissione elettorale di accelerare le operazioni di verifica per far insediare rapidamente il consiglio comunale, e anche che la Corte d'appello acquisisca gli atti ufficiali redatti finora per i controlli.

Allo stesso tempo, si chiede al prefetto di "nominare una commissione d'accesso per la piena conoscibilità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione".

Alla procura, invece, i ricorrenti demandano l'accertamento di eventuali reati commessi durante lo spoglio e lo scrutinio.