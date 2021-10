Comune di Salerno, l'assessore Tringali lascia la fondazione Menna Agosto: c'è inconferibilità, avrebbe dovuto dimettersi un anno fa

La nota è stata protocollata giovedì, nella quale l'ex magistrato Claudio Tringali ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di rappresentante del Comune di Salerno dalla fondazione "Filiberto e Bianca Menna". L'assessore alla sicurezza e alla trasparenza ha dunque lasciato l'incarico che ricopriva da tempo.

Ma la scelta non soddisfa l'opposizione, in particolare l'avvocato Oreste Agosto che aveva inviato una prima diffida ed ora ribadisce che a suo avviso ci sono motivi di "inconferibilita`" per Tringali.

Secondo il candidato sindaco, infatti, le dimissioni "non sono sufficienti a sanare la sua carica di assessore comunale, in quanto le dimissioni dalla Fondazione avrebbero dovuto essere rese almeno 1 anno prima dell’assunzione di tale carica comunale, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. c) del d.lgs n. 39/2013, che disciplina le situazioni di inconferibilita` degli incarichi a componente di organo politico di livello locale. Si evidenzia che l’istituto giuridico dell’inconferibilita` si differenzia dagli istituti della incompatibilita` e della ineleggibilita`. Perdura dunque la illegittimita` della carica di assessore comunale di Tringali", insiste Agosto.