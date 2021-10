Salerno, il Pd verso il congresso: Vincenzo Luciano confermato segretario La direzione ha chiesto all'unanimità all'attuale guida di continuare il lavoro per il partito

La sede di Via Manzo del Partito democratico ha ospitato la direzione provinciale del Pd di Salerno che, dopo le comunicazioni del segretario Vincenzo Luciano, ha discusso ed approvato all'unanimità la proposta della segretaria relativa ai tempi ed alle modalità per lo svolgimento del congresso per il rinnovo dell’assemblea e per l'elezione del segretario provinciale e dei coordinatori dei circoli locali.

"L'incontro si è tenuto, alla presenza di tanti amministratori ed iscritti, in un clima di grande entusiasmo e condivisione, per il lavoro svolto e i risultati ottenuti, e di consapevolezza dell'impegno da assicurare per le prossime competizioni elettorali, prima tra tutte quella relativa all'elezione del consiglio provinciale si legge nella nota diffusa dal Pd salernitano a nome del segretario Vincenzo Luciano -. Ringrazio tutti per la fiducia riposta nei confronti del sottoscritto con l'unanime richiesta della ricandidatura alla guida del partito provinciale. Spero, con l'impegno e la dedizione di sempre, di non deludere le aspettative di tutti".