Salerno, Gaudiano: Dal Governo impegno a realizzare stazione presso l'aeroporto La senatrice del M5S: "Finora la giunta regionale ha preferito i proclami alle azioni concrete"

“Con il voto sul D.L. Infrastrutture è stato accolto il mio ordine del giorno che impegna il Governo a valutare la realizzazione di una stazione ferroviaria presso l'Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e la costruzione di una metropolitana di superficie che colleghi i Comuni del Vallo di Diano. Non è la prima volta che dedico tutte le mie energie a questi temi. In occasione della conversione in legge del provvedimento relativo al Fondo complementare al PNRR ho sollecitato l'attenzione del Governo con un medesimo ordine del giorno accolto come raccomandazione. Il Ministero dei trasporti si è reso disponibile, e grazie ai fondi del Pnrr arrivati grazie al governo Conte II, oggi abbiamo finalmente le risorse”. A dirlo è la Senatrice del Movimento m5 stelle Felicia Gaudiano.

“Ora spetta alla Regione Campania e ai Comuni di attivarsi per risolvere i problemi della viabilità e dei trasporti nella Provincia di Salerno. Finora la giunta regionale ha preferito i proclami alle azioni concrete. Non ci sono più scuse e non c'è più tempo da perdere. Noi del Movimento 5 stelle continuiamo ad offrire tutto il nostro supporto per favorire il dialogo tra le istituzioni. Sul fronte delle infrastrutture, la provincia di Salerno deve aprire una nuova stagione. E noi lavoriamo con il massimo sforzo per questo” – conclude Gaudiano-.