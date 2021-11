Nuova giunta a Salerno, i sospetti di Celano sull'incompatibilità di Brigante Per la presenza nel cda dell'Agenzia regionale per l'edilizia residenziale

Una nuova istanza indirizzata alla prefettura di Salerno, volta a verificare se sussistano condizioni di incompatibilità per l'assessore Michele Brigante. Dopo Tringali, un altro "tecnico" nominato nell'esecutivo di Salerno finisce nel mirino dell'opposizione ed in particolare del consigliere di opposizione Roberto Celano.

Per l'esponente di Forza Italia ci sarebbero dei dubbi relativi alla presenza del presidente dell'ordine degli ingegneri nel consiglio d'amministrazione dell'Acer (Agenzia Campana per l’edilizia Residenziale), Ente partecipato della Regione Campania "che, a quanto si evince dal sito dell’Ente, ricopre da qualche anno. Si chiede, altresì, di verificare se tale eventuale incompatibilità sia stata in qualche modo rimossa e se sussistono anche profili di inconferibilità dell’incarico amministrativo attualmente rivestito", la presa di posizione di Celano.