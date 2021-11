Inchiesta procura Salerno, svolta Ciarambino: "Non la uso contro De Luca" L'esponente 5 Stelle: "Siamo cambiati, no alla giustizia come arma politica"

"Siamo al cospetto di accuse gravi. Ma troppe volte abbiamo assistito ad assoluzioni con formula piena, per continuare a utilizzare queste vicende come arma politica da brandire contro un avversario". Valeria Ciarambino sposta sulla linea garantista i 5 Stelle della Campania. Parole, riportate dall'agenzia Ansa, con le quali la capogruppo del Movimento in consiglio regionale commenta l'inchiesta della procura di Salerno a proposito degli appalti alle cooperative.

"Personalmente credo che vada ripensato il meccanismo delle cooperative, troppo spesso finito nel mirino della magistratura, a partire dall’inchiesta "Mafia Capitale", così come va rivisto il sistema degli affidamenti diretti e delle proroghe degli appalti pubblici per la gestione di servizi di interesse collettivo. Il rigore morale che contraddistingue il mio operato in politica e quello che pretendo da chi governa è immutato, ma l’atteggiamento oggi è più responsabile nella critica, affinché sia costruttiva e non scada in strumentalizzazione politica. In questo sono cambiata e siamo cambiati, ma saremo sempre i primi garanti di trasparenza e legalità, soprattutto quando si parla di gestione delle risorse pubbliche. Su questo aspetto non faremo mai sconti a nessuno", sottolinea Ciarambino.