Draghi omaggia Angelo Vassallo: "Un esempio d'impegno contro la criminalità" Così il premier all'assemblea Anci: i ringraziamenti della Fondazione e di Piero De Luca

"Senza il rispetto della legge, vengono meno le basi del vivere civile. Penso ad Angelo Vassallo, primo cittadino di Pollica, ucciso brutalmente nel 2010. Il suo ricordo è un tributo a tutti i sindaci impegnati quotidianamente nella lotta contro la criminalità". Con queste parole il presidente del Consiglio Mario Draghi ha chiuso l'assemblea nazionale dell'Anci a Parma.

Nel suo discorso il premier ha omaggiato la figura del sindaco pescatore del Cilento, sottolineandone l'esempio di legalità alle fasce tricolori presenti in sala.

"La memoria di Angelo Vassallo va onorata mettendo al centro della nostra opera l’interesse della collettività e l’amore per la nostra terra, impegnandoci ogni giorno per migliorare la qualità della vita di tutti e avendo il coraggio di scelte compiute con onestà e trasparenza. Le parole del presidente del Consiglio arrivano dritte al cuore, in un momento particolare dove lo Stato mostra la sua forza di legalità e di giustizia nel Cilento, nella provincia di Salerno, nel Paese. Queste parole sono per noi, che giriamo il Paese da 11 anni, linfa vitale". A dirlo è il presidente della Fondazione Angelo Vassallo, il fratello Dario.

"Queste parole scuotono le coscienze dei cittadini e della Fondazione, impegnata nel far luce sulla notte del 5 settembre 2010, alla scoperta della verità, verso la necessità di giustizia nei confronti di una morte che ha lacerato gli animi, di un uomo assassinato per le sue idee, spinto da quell’amore profondo, bello e genuino per il suo territorio, per la sua terra, per preservarla e tutelarla. Per far sì che un delitto efferato non rimanga impunito", conclude Dario Vassallo.

Discorso commentato anche da Piero De Luca: "I sindaci rappresentano le sentinelle della democrazia sul territorio. Sempre in prima linea al servizio delle loro comunità. Ringraziamo il presidente del Consiglio Draghi per aver citato Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica barbaramente ucciso nel 2010, che con la sua forza, la sua tenacia, la sua dedizione ha combattuto contro l'illegalità e a tutela del suo territorio. Il messaggio lanciato oggi da Draghi è dunque un riconoscimento importante del ruolo dei sindaci, fondamentali peraltro durante il periodo peggiore della pandemia e decisivi nei prossimi mesi per la piena attuazione degli investimenti del Pnrr", le parole del vicepresidente della Camera dei deputati.