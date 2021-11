Piero De Luca: "Avanti con il Green Pass e con le vaccinazioni" "L'Italia non può fermarsi"

"Oggi, alla Camera, abbiamo votato la fiducia al nuovo Decreto Legge sul Green Pass. Un provvedimento estremamente importante per continuare la battaglia contro il Covid, a tutela della salute dei nostri cittadini”.



Lo scrive sui social l’On. Piero De Luca, che aggiunge:"Confermiamo, fino al 31 dicembre, l’obbligo del Certificato Verde nei luoghi di lavoro pubblici e privati, ed altre misure fondamentali carattere sanitario. Ribadiamo quindi con forza - spiega il deputato Dem - il pieno sostegno del PD all'utilizzo del Green Pass, quale strumento di libertà, decisivo per far ripartire l’Italia. Il nostro Paese è stato finora un modello di serietà e rigore. Dobbiamo continuare a portare avanti senza sosta la campagna vaccinale e a tenere alta la soglia dell’attenzione per evitare il rischio, come sta accadendo in altri Stati europei, di introdurre nuove restrizioni.

Comportamenti irresponsabili, come quelli dei No Vax o dei No Pass, sono i maggiori nemici della salute e della ripresa economica nel nostro Paese. Allora avanti, insieme, lungo la strada della prudenza, della fiducia nella scienza e nella medicina, perché l’Italia non si fermi più”, conclude il Vicecapogruppo Dem alla Camera dei Deputati.