Luci D'Artista, Dante Santoro: Forse sapremo il perché del no al made in Salerno "Abbiamo sempre denunciato i costi spropositati"

Il consigliere comunale Dante Santoro interviene sulla vicenda dell’indagine dell’Anticorruzione sulle luci d’Artista: “Forse a breve sapremo perché hanno sempre bocciato la mia proposta di creare una produzione made in Salerno, realizzando da zero una economia ed una filiera pubblica sull’artigianato ed una Salerno Solidale non basata solo sull’assistenza ma sulla creazione di nuove filiere e nuovi indotti economici con opportunità di lavoro, trasformando un costo per i cittadini in un risparmio.



Abbiamo sempre denunciato - conclude Santoro - i costi spropositati per luci ed ora questa indagine apre un nuovo squarcio ed un’ulteriore ombra su come la politica abbia gestito in questi anni l’ evento, che ci è costato più di 50 milioni di euro in un decennio circa".