Legge di Bilancio, Adinolfi: "Manovra? Aiutiamo gli italiani con i fatti" "Non è il momento dei tentennamenti, ma del coraggio e delle azioni concrete"

“Allentare la pressione fiscale, rinviare le cartelle esattoriali e prorogare i bonus a sostegno dell’edilizia. E’ questa la nostra ricetta per una manovra economica che possa dare una boccata d’ossigeno agli italiani. La nostra linea, ribadita più volte, resta quella di aiutare le famiglie e le imprese per favorire la ripresa di un Paese messo a dura prova dal Covid anche dal punto di vista economico”. Così, da Bruxelles, l’europarlamentare di Forza Italia, Isabella Adinolfi, commenta le richieste di FI al premier Draghi sulla Legge di Bilancio.

“Aiutare gli italiani con i fatti e non con le parole. Questa deve essere la priorità del Governo Draghi e su questo obiettivo devono convergere le varie anime della maggioranza – conclude l’eurodeputata – Abbiamo esposto le nostre proposte su fisco, casa, cartelle esattoriali e lavoro, attraverso, per esempio, l’abolizione dell’Irap, la proroga dei bonus edilizi, il rinvio selettivo delle cartelle esattoriali e la flax tax per il ceto medio. Non è il momento dei tentennamenti, ma del coraggio e delle azioni concrete per rimettere in moto la nostra Italia”.