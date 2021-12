Salerno: oggi ultimo consiglio provinciale in attesa delle elezioni Il presidente Strianese: "E' stata una mattinata fruttuosa"

Si è tenuta oggi l’ultima seduta del Consiglio provinciale uscente prima delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56. Con proprio decreto n. 153 del 1 dicembre 2021, il Presidente della Provincia di Salerno aveva convocato il Consiglio provinciale in seduta pubblica, straordinaria e di seconda convocazione per ratificare la quarta e quinta variazione di Bilancio di previsione 2021-2023, nonché per l’approvazione dell’aggiornamento del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e del Programma biennale forniture e servizi 2021-2022.

“È stata una mattinata fruttuosa - afferma il Presidente della Provincia Michele Strianese - a chiusura di un mandato assolutamente positivo e costruttivo. Sabato 18 dicembre 2021 si procederà con le operazioni di voto per eleggere un nuovo Consiglio provinciale.

Ma come ho avuto modo di dire già durante i lavori di stamattina, voglio ringraziare tutto il Consiglio provinciale uscente per il lavoro proficuo svolto in questi anni e per l’intesa istituzionale che ha caratterizzato l’impegno di tutti. Ho ringraziato singolarmente tutti i Consiglieri che si sono alternati in assise, sia quelli della maggioranza che della minoranza, perché la correttezza e il senso di responsabilità di tutti ha permesso di lavorare nell’esclusivo interesse dei nostri territori.

Ringrazio il Vice Presidente Carmelo Stanziola e tutti i consiglieri da me delegati ai vari ambiti dell’Ente i quali mi hanno supportato nelle attività svolte in questi anni. Un particolare ringraziamento infine ai Consiglieri che non sono candidati e i migliori auguri a chi andrà al voto con la speranza di ritrovarci presto".