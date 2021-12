Patrick Zaki libero, esulta il Pd di Salerno Lo studente egiziano è cittadino onorario: la gioia del segretario Enzo Luciano

"Il tribunale di Mansura ha disposto la scarcerazione di Patrick Zaki, giovane ricercatore dell'Università di Bologna, colpevole di aver liberamente manifestato il proprio dissenso rispetto al governo egiziano. Zaki dovrà presentarsi il prossimo 1 febbraio di fronte alla Corte d'Appello. La sua scarcerazione - ha fatto sapere in una nota il segretario Dem di Salerno, Enzo Luciano - è però un'importantissima vittoria ottenuta grazie alla mobilitazione di migliaia di persone, di tante istituzioni e del Partito democratico. Per sostenere questo impegno, grazie all’iniziativa promossa dall’onorevole Piero De Luca e dai consiglieri comunali di maggioranza, Patrick ha ottenuto anche la cittadinanza onoraria a Salerno. Siamo orgogliosi di combattere questa battaglia per la democrazia ed i diritti civili. Continueremo a vigilare fino alla conclusione definitiva della vicenda giudiziaria", ha spiegato il segretario salernitano.