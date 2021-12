File per i vaccini, Pellegrino: "Creare corsie dedicate ad anziani e fragili" Il consigliere regionale: "Necessario implementare e potenziare i centri vaccinali"

Lunghe file e attese per la somministrazione dei vaccini antiCovid. Il consigliere regionale di Italia Viva Tommaso Pellegrino chiede di "implementare e potenziare i centri vaccinale".

Il consigliere si esprime dopo le polemiche delle ultime settimane: "Sarebbe opportuno e auspicabile creare percorsi dedicati ad anziani, soggetti fragili e donne in gravidanza, ritengo inaccettabile che queste persone restino ore in attesa della somministrazione del vaccino, quasi sempre all’aperto con avverse condizioni meteorologiche. Le lunghe file all’ingresso dei centri vaccinali sono un chiaro segno di responsabilità con il quale i campani stanno rispondendo alla quarta ondata della pandemia, che numeri alla mano, è in crescita nella nostra Regione e in tutta Italia.

Le Istituzioni non possono derogare per essere coerenti con la campagna di sensibilizzazione che si sta portando avanti e credibili evitando disservizi e disagi ai cittadini che responsabilmente si recano ai centri vaccinali", le parole del consigliere.