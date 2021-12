Lunghe fil negli Hub vaccinali, Santoro: "Sindaco ponga subito rimedio" "Anziani, persone fragili e tanti cittadini subiscono questa disorganizzzione"

Il consigliere comunale Dante Santoro interviene in merito alle lunghe file negli hub vaccinali nella città di Salerno e chiama in causa il sindaco: "Anziani, persone fragili e tanti cittadini subiscono la disorganizzazione intollerabile che danneggia chi vuole vaccinarsi e aiutare a prevenire la diffusione del contagio, bisogna cambiare radicalmente organizzazione e porre fine a questo disagio a danno di migliaia di salernitani. Il sindaco in quanto responsabile della salute pubblica deve intervenire , interagisca con l'ASL per efficientare e cambiare il servizio, anzi il disservizio attuale, ai cittadini che vogliono vaccinarsi".