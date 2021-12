Salerno, Enzo Luciano riconfermato alla segreteria del Partito democratico Il congresso nella Sala Pasolini: il primo banco di prova saranno le provinciali

Il Partito democratico di Salerno sceglie le continuità: Vincenzo Luciano è stato confermato segretario provinciale. Candidato unico, eletti tutti i delegati del listone collegato.

I lavori nella Sala Pasolini hanno visto la partecipazione dei militanti e dei rappresentanti istituzionali. "L'elezione è un motivo di particolare soddisfazione perché non è mai scontato riuscire ad avere l'appoggio di tutti. Specialmente in un territorio vasto come quello della provincia di Salerno. In ogni caso, la riconferma rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto in questi anni", il commento a caldo del segretario Vincenzo Luciano.

Per i dem il primo banco di prova saranno le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale: "Le Province stanno assumendo un ruolo sempre più importante e così sarà ancora di più in futuro attraverso la gestione dei fondi del Pnrr. Il Partito democratico - ha detto il vicecapogruppo alla Camera dei deputati Piero De Luca - si farà trovare pronto all'appuntamento, potendo contare su una squadra di amministratori capaci".