Bilotti:"Con il decreto Filiere Minori opportunità anche per la nostra nocciola" "Ben tre milioni di euro per sostenere e rilanciare le produzioni nazionali di frutta a guscio"

“Ben tre milioni di euro per sostenere e rilanciare le produzioni nazionali di frutta a guscio. Questa la cifra prevista nel decreto ‘Filiere Minori’ che ha ricevuto il via libera dalle Regioni. Le linee di intervento riguardano la promozione e l’attività di ricerca. Per la campagna di promozione delle varietà italiane di frutta a guscio stanziamo 1,2 milioni di euro. I restanti 1,7 milioni di euro sono destinati, invece, ai progetti di ricerca per la lotta agli insetti dannosi e similari nonché per lo sviluppo delle colture e delle esigenze varietali dei settori castanicolo, corilicolo, mandorle, pistacchi e carrube”. Lo dichiara la deputata Anna Bilotti, esponente M5S in commissione Agricoltura, a seguito dell’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni in merito al Decreto Filiere Minori, per cui sono stati stanziati complessivamente 10 milioni di euro nella Legge di Bilancio 2021.

“Ringrazio il ministro Patuanelli per il lavoro svolto - prosegue - e continuerò a seguire con attenzione gli sviluppi del provvedimento affinché i benefici possano riversarsi sulle piccole filiere locali. Ricordo a questo proposito le difficoltà dei coltivatori della Nocciola di Giffoni IGP, vanto della filiera campana, che si trovano ad affrontare una agguerrita concorrenza estera ma anche problematiche derivanti dai più recenti cambiamenti climatici”.