Elezioni provinciali Salerno, ecco gli eletti a Palazzo Sant'Agostino Trionfa il centrosinistra ma spicca l'assenza di amministratori del capoluogo

È terminato a notte inoltrata lo spoglio delle elezioni indette per rinnovare il Consiglio provinciale di Salerno. Come era prevedibile, a prevalere è stato il centrosinistra che già guida la Provincia con Michele Strianese, sindaco di San Valentino Torio ed esponente del Partito Democratico. Proprio i dem sono risultati la prima forza politica ed hanno portato a Palazzo Sant'Agostino cinque consiglieri. Due eletti a testa, invece, per le liste Campania Libera, Psi e Uniti per la Provincia, allestita dall'area moderata. L'opposizione, invece, potrà contare su cinque rappresentanti, quattro dei quali eletti tra le fila del centrodestra. Tra gli eletti spicca l'assenza di amministratori della città di Salerno: non sono bastati 2754 voti ponderati a Felice Santoro per riuscire a spuntarla nella lista del Pd: il consigliere comunale di Salerno è risultato settimo. Sesto posto in Fdi, invece, per Mimmo Ventura.

Di seguito la lista dei consiglieri eletti:

PD: Giovanni Guzzo (Novi Velia), Francesco Morra (sindaco Pellezzano), Martino D'Onofrio (sindaco Montecorvino Rovella), Luca Cerretani (Torchiara), Carmelo Stanziola (Centola)

UNITI PER LA PROVINCIA: Gerardo Palladino (Pagani) e Vincenzo Clemente (Battipaglia)

PSI: Alessandro Chiola (sindaco di Montecorvino Pugliano) e Pasquale Sorrentino (vice sindco San Giovanni a Piro)

CAMPANIA LIBERA: Rosario Danisi (Nocera Superiore) e Filomena Rosamilia (Eboli)

FORZA ITALIA-LEGA-UDC: Giuseppe Del Sorbo (Angri), Giuseppe Ruberto (Corleto Monforte)

LA PROVINCIA DEL TERRITORIO: Antonio Alfano (Eboli)

FRATELLI D'ITALIA: Luca Maria Maranca (Scafati) e Sonia Alfano (sindaco San Cipriano Picentino)