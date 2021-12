Concessioni demaniali: "Intevenire quanto prima per dare certezza al settore" Piero De Luca: "Dare certezza e sicurezza giuridica agli operatori di un settore strategico"

“È giunto il momento di affrontare in modo organico e coerente questa tematica, senza cedere più a demagogia o propaganda", afferma l'On. Piero De Luca, nel corso di un incontro organizzato dalla Cna Campania sul tema "Quale futuro per i concessionari demaniali". "L'obiettivo è quello di adottare quanto prima una normativa che consenta di avviare le procedure di evidenza pubblica per il rinnovo dell'affidamento delle concessioni balneari, al fine di dare certezza e sicurezza giuridica agli operatori di un settore strategico per l'economia e l'occupazione di tutto il Paese, tutelandone anche il legittimo affidamento maturato e gli investimenti fatti negli anni”, conclude il Vicecapogruppo Dem alla Camera dei Deputati.