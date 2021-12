Provinciali Salerno: "Fratelli d'Italia primo partito del centrodestra" La soddisfazione del commissario provinciale, Giuseppe Fabbricatore

"Ringrazio tutti i 16 candidati al consiglio provinciale per essersi impegnati con determinazione in questa difficile competizione. I miei ringraziamenti vanno, anche, ai nostri parlamentari Edmondo Cirielli e Antonio Iannone, per l'impegno profuso ed agli amministratori tesserati, insieme a tutti coloro che hanno deciso liberamente di sostenere il nostro progetto politico". Parole del commissario provinciale di Fratelli d'Italia di Salerno, Giuseppe Fabbricatore, a proposito delle elezioni per il rinnovo del parlamentino di Palazzo Santa Lucia.

"Auguro buon lavoro - ha continuato l'esponente del partito della Meloni - ai nostri consigliere eletti Luca Maranca e Sonia Alfano che, sicuramente, rappresenteranno il partito ed i territori al meglio nell'assise di palazzo Sant'Agostino. La linea, comunque, del partito, sarà quella di una rotazione annuale dei consiglieri, dando spazio a tutti gli amministratori locali che si sono impegnati e, da sempre, hanno creduto nel nostro progetto politico. Ancora una volta - ha concluso il commissario Fabbricatore - la linea della coerenza e della lealtà ripaga: Fratelli D'Italia si attesta come prima forza del centrodestra salernitano. Solo un centrodestra unito potrà sbaragliare il malgoverno del centrosinistra".