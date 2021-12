Consiglio Comunale, Dante Santoro: non svendete Salerno, no alle aste "Sul tema ambientale urge un regolamento"

Il consigliere comunale Dante Santoro ha tuonato nella seduta di Consiglio Comunale concentrandosi sulla vendita dei beni all'asta e sul problema ambientale che è tornato centrale dopo l'installazione di un'antenna a ridosso delle abitazioni a Pastena e del nuovo impianto a Scavata Case Rosse: "No alla svendita finale di Salerno, è vergognoso che ci siano ancora pezzi di grande pregio ed in zona fronte mare messe all'asta e sottratte ai cittadini salernitani. Sul tema ambiente urge un regolamento che preveda preavviso ai cittadini, informazioni e possibilità di limitare impianti ed installazioni di ogni genere che possano essere invasive per l'ambiente circostante e possano arrecare danno alla salute" ha concluso Santoro.