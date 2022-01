Archiviate le accuse contro Andrew Cuomo, esultano i familiari salernitani Il comitato: "Ora riprendere il cammino politico interrotto"

“Riprendere il cammino interrotto, già alla prossima tornata elettorale”. Così la famiglia Cuomo ed i membri del Comitato "European Committee Cuomo for Governor", con Sergio Cuomo come presidente ed Alfonso Ruffo co-presidente, hanno commentato le ultime notizie giunte dagli Stati Uniti d’America, sulle vicende giudiziarie che hanno interessato il giurista e politico italoamericano, Governatore dello Stato di New York dal 1º gennaio 2011 al 24 agosto 2021.

Il riferimento va, in particolare, alla decisione del Procuratore distrettuale della Contea di Albany di archiviare anche la piu’ grave tra le dodici denunce rivoltegli e che lo avevano portato a dimettersi in attesa di un chiarimento, ora arrivato. Una vera e propria svolta che ha confermato quanto sostenuto da sempre dall’esponente del Partito Democratico che si era sempre dichiarato innocente. In caso contrario, infatti, Cuomo avrebbe dovuto porre fine alla sua carriera politica che, invece, ora potrà ripartire.

La decisione presa dalla procura della Contea di Albany è la terza, in appena due settimane, con le quali le accuse nei confronti dell’ex Governatore vengono archiviate. In precedenza si erano espresse in tal senso anche le Procure di Nassau, alla vigilia di Natale, e a quella di Westchester, una settimana fa.

“Una grande notizia - questo il commento conclusivo da parte della famiglia Cuomo e dei membri del Comitato -. Con la certezza che Andrew Cuomo raggiungerà obiettivi sempre più importanti per New York e gli Stati Uniti d'America”.