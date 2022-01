Morte David Sassoli, Piero De Luca: un dolore profondo "Ci mancherai, addio David"

"Un dolore profondo la scomparsa di David Sassoli. Un uomo delle istituzioni, una persona di grande umanità, cultura e generosità. Un Democratico appassionato, un Europeista sincero e convinto. Un esempio per tutti noi. Da Presidente del Parlamento Europeo hai lavorato con intensità e determinazione per difendere princìpi, valori, libertà fondamentali e per costruire un'Unione sempre più solidale e coesa. Ci mancherai, addio David". Sono le parole e il cordoglio del vice capogruppo dem alla Camera Piero De Luca