"Una piazza per gli eroi della Resistanza": la Barone a sostegno dell'Anpi "Condividiamo la scelta di individuare uno slargo per ricordare il 25 aprile"

"Il gruppo consiliare “Semplice Salerno - Primavera Salernitana”, fa propria la richiesta dell’Anpi Salerno di intitolare un luogo rappresentativo e simbolico della nostra città per richiamare con forza, attraverso la memoria dei martiri per la Libertà e l'Unità nazionale, la storia democratica e progressista salernitana. È perciò altrettanto indispensabile che questo luogo sia caratterizzato da una targa intitolata al 25 aprile, a memoria dei salernitani perseguitati politici antifascisti, partigiani, combattenti, caduti nella lotta di liberazione nazionale". Il gruppo di opposizione che fa capo ad Elisabetta Barone dice sì all'iniziativa lanciata da Anpi.

"Condividiamo altresì la scelta che individua tale luogo simbolico nello slargo che si interpone tra l’inizio della salita di via Velia e la perpendicolare via Roma. E’ questo, infatti, come ha giustamente sottolineato l’Anpi, “uno spazio attualmente anonimo che però fu il luogo dove ebbe prima collocazione - anno 1864 - la statua di Pisacane attualmente in villa comunale, zona racchiusa inoltre tra il monumento ai martiri del Risorgimento salernitano e l'area dove era situato il “piazzale della morte fuori la Porta Nuova”, dove furono eseguite le condanne dei rivoltosi del 1828 e del 1848”.

La consigliera Elisabetta Barone ha fatto sapere di aver sostenuto questa richiesta nella commissione consiliare Statuto e regolamenti e "seguirà con attenzione la vicenda fino al suo compimento in tutte le sedi istituzionali poichè è fondamentale trasmettere alle nuove generazioni memoria di quanti hanno offerto il sacrificio della propria vita per il ripristino delle istituzioni democratiche e per la difesa della libertà".