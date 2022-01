Lutto nella politica di Salerno: muore il deputato Enzo Fasano L'esponente di Forza Italia aveva 70 anni: da tempo lottava contro un brutto male

Lutto nella politica salernitana: è morto a 70 anni Enzo Fasano, deputato di Forza Italia. L'esponente politico da qualche tempo lottava contro un brutto male, ma nonostante questo non ha mai smesso di portare avanti il suo impegno per la politica. Dal 2018 siedeva a Montecitorio dopo l'elezione in quota proporzionale nel collegio di Salerno.

Lunedì pomeriggio, presso la ex sede di Alleanza Nazionale, sarà allestita la camera ardente. I funerali si terranno martedì in Duomo.

Tanti i messaggi di cordoglio che arriva da colleghi di partito, di coalizione ma anche dagli avversari. Addolorato il collega parlamentare, e amico di Fasano, Maurizio Gasparri: "La prematura scomparsa di Enzo Fasano, per me un amico fraterno che sarà tale per sempre, mi lascia sgomento. Uomo leale ed onesto, dedito ad una politica fatta di incontro e di presenza, di pazienza e di amicizia, è stato sempre al mio fianco in ogni momento e in ogni scelta", ha scritto l'ex ministro.

Gasparri ha poi ripercorso la carriera dell'esponente di Forza Italia: "Impegnato negli enti locali di Salerno è stato nel 1995 assessore alla Regione Campania e dal 2001 è stato eletto quattro volte in Parlamento. Attualmente deputato, per due legislature è stato eletto al Senato. Tessitore infaticabile di rapporti, ha partecipato attivamente al processo di modernizzazione della destra e all’impegno politico e parlamentare nel Pdl e in Forza Italia. Condivido il dolore della famiglia, perché per me Enzo, amico di una vita e di mille e mille momenti, è un fratello che mi sarà sempre accanto. Non posso trovare nelle tante amicizie della mia vita un esempio di lealtà e di dedizione pari a quello di Enzo. Lo porterò sempre nel mio cuore", il dolore di Gasparri.

"Porterò sempre con me il tuo ultimo abbraccio, quel “ti voglio bene” che due giorni fa ho sentito come un addio. Che dolore... Ciao Enzo, ora so di essere più solo", la tristezza manifestata dal deputato Gigi Casciello.

"Con la scomparsa prematura dell'onorevole Enzo Fasano perdiamo un amico sincero e un politico perbene.

Da sempre attivo per la sua Salerno ha contribuito allo sviluppo del centrodestra in Campania, prima nel PdL e poi in Forza Italia. Già senatore, ricopriva con dedizione oggi il ruolo di deputato. È una grave perdita, per la quale esprimo il nostro più sincero cordoglio e la nostra più commossa vicinanza alla sua famiglia. Ci ha lasciato un grande uomo, ma il suo impegno umano e politico sarà testimonianza per tanti, di come vada realizzato l’impegno per il prossimo": questo il ricordo del coordinatore regionale di Forza Italia, Domenico De Siano.