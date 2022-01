Camera ardente per Fasano: "Enzo, lasci un vuoto incolmabile" Il commosso ricordo di amici, parlamentari e leader nazionali per il deputato di Forza Italia

La camera ardente è stata allestita presso la ex sede di Alleanza Nazionale in Via Roma. Un drappo nero del Movimento Sociale Italiano (primo partito col quale ha iniziato la sua lunga carriera politica) poggiato sul feretro. Allestita la camera ardente per Enzo Fasano, il deputato di Forza Italia scomparso prematuralmente a 70 anni. Il parlamentare ha perso la sua battaglia contro un brutto male.

Era uno dei grandi elettori chiamati a scegliere il nuovo Capo dello Stato: al suo posto, nel collegio di Salerno, subentra Rossella Sessa. «Ma oggi non è il caso di parlare di politica o di quirinale: è solo il momento della preghiera e del dolore per la perdita di un amico», le parole della dirigente forzista vicina a Mara Carfagna. E intanto anche oggi tantissimi messaggi di cordoglio: da Stefania Craxi all'ex ministro Prestigiacomo molti colleghi e amici hanno reso omaggio all'esponente politico salernitano.

L'assemblea degli azzurri, convocata a Roma e presieduta da Antonio Tajani, ha ricordato Fasano con un minuto di silenzio. «Enzo Fasano è stato un grande esempio di attaccamento alla buona politica - ha detto il senatore Maurizio Gasparri nel suo intervento -, fino agli ultimi giorni nonostante una grave malattia ha continuato ad esempio a dedicarsi alle elezioni provinciali, cercando contatti sul territorio, sostenendo candidati continuando il suo costante lavoro di tessitura. Lo ho conosciuto, come anche Tajani, fin dai tempi delle nostre militanze politiche giovanili e poi abbiamo condiviso un percorso di modernizzazione della destra, con la nascita di Alleanza Nazionale e poi con il PDL ed infine con l'adesione a Forza Italia. Enzo Fasano è stato un esempio rarissimo di fedeltà e di lealtà. Non ha mai sgomitato per assumere un ruolo di protagonista ma ha sempre lavorato nel Parlamento, nelle istituzioni e sul territorio. Lo ricordo con commozione come uno dei miei più cari amici e penso che tanti colleghi in Parlamento ne abbiano apprezzato l'acume politico, perché la sua esperienza lo portava sempre a fare analisi puntuali e tempestive. Enzo Fasano va ricordato come un esempio di buona politica e lo facciamo con commozione e con rimpianto ma anche con grande orgoglio».

Martedì mattina alle 10, al Duomo, l'ultimo saluto con tanti big del centrodestra. Per consentire la partecipazione dei grandi elettori, è stato posticipato l'orario delle votazioni per il presidente della Repubblica.