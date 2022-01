Mattarella bis, gli auguri e i commenti dei politici salernitani Il sindaco Napoli: "Una fondamentale garanzia in un momento decisivo per il futuro del Paese"

Il lungo applauso allo scoccare del quorum dei 505 voti ha coronato la rielezione di Mattarella come presidente della Repubblica. Con un totale di 759 voti all'ottavo scrutinio, il presidente è diventato il secondo più votato della storia. Dalla politica salernitana arrivano auguri e commenti per il bis.

"Grazie e buon lavoro a Sergio Mattarella, eletto Presidente della Repubblica per la seconda volta. L'autorevolezza della sua figura, e la continuità istituzionale che la sua rielezione rappresenta, rappresentano una fondamentale garanzia in un momento decisivo per il futuro del Paese", le parole del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

"La rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica italiana, a cui vanno i nostri auguri sinceri e convinti, rappresenta in maniera plastica l'immagine sconfortante della profonda crisi dei partiti e della politica italiana. Ringraziamo il Presidente per il notevole sacrificio che sarà costretto a sostenere ed invitiamo tutti a unirci intorno a lui per poter insieme superare questo momento drammatico, reso ancora più cupo dal persistere di un clima di sfiducia ed individualismo che ci preoccupa e ci stringe il cuore. L'Italia ha bisogno di stabilità. Mattarella è l'uomo giusto per continuare ad infonderla. Auspichiamo che i partiti, ed i loro leader, abbiano tratto la giusta lezione da questa elezione". Così Mario Polichetti, vicesegretario regionale e responsabile nazionale del comparto Sanità dell'Udc, ha commentato la rielezione di Sergio Mattarella a capo dello Stato.

"La conferma del Presidente Mattarella non è un ripiego, ma una scelta ottimale che garantisce stabilità. Era la soluzione di garanzia: il nome di Mattarella ovviamente non poteva essere una tra le varie candidature da portare al tavolo delle trattative, ma era una soluzione sempre presente. Abbiamo rieletto un servitore delle istituzioni, serio e imparziale, uno strenuo difensore dei valori costituzionali". A dirlo è la Senatrice del Movimento 5 Stelle Felicia Gaudiano.

"Il Movimento 5 Stelle ha provato fino all'ultimo a dare all'Italia una novità assoluta: eleggere un profilo alto e autorevolissimo, incarnato da una donna. Non ci sono state le condizioni per un cambio di rotta, abbiamo provato a spingere sulla scelta di rinnovamento, ma il Presidente è scelto dalle diverse forze politiche intere, non da un solo gruppo politico.

Tenere salda la maggioranza, e con essa il governo, in questo momento era indispensabile. Per questo abbiamo sostenuto che Draghi dovesse portare avanti il suo lavoro a Palazzo Chigi e lo abbiamo fatto con la più ampia condivisione possibile, lo dimostra il grande consenso raccolto in aula. Continuiamo a lavorare per il bene degli italiani, scegliendo di mettere da parte lo scontro politico, per completare le riforme che il Paese ci chiede e assicurare le condizioni per uscire dalla crisi. Ringrazio il Presidente Mattarella per il suo atto di responsabilità, compiuto ancora una volta con grande umiltà al servizio del Paese"- conclude Gaudiano-.

"Non potevamo permetterci divisioni e contrasti, il Paese ha bisogno di stabilità e certezze! La rielezione del Presidente Sergio Mattarella rappresenta una scelta di continuità, una necessità per il nostro Paese in un momento così particolare, specie post pandemia. Con le sfide del PNRR e la crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Paese ha bisogno di continuare a percorrere la strada tracciata che prosegue senza sosta. Abbiamo cercato di dialogare con le altre forze politiche su altri nomi possibili, proponendo nomi di alto profilo etico, morale ed istituzionale. Purtroppo, senza riscontrare una giusta condivisione, abbiamo ritenuto opportuno confermare maniera compatta la nostra scelta su una figura come Sergio Mattarella che ha sempre dimostrato imparzialità e correttezza nei confronti dei cittadini, della Costituzione e dell'interesse Nazionale. Posso dirmi tranquilla di aver agito per il bene dei cittadini, grazie al lavoro che stiamo portando avanti come Parlamento e come Governo": questo il commento della Deputata M5S Virginia Villani alla rielezione di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica.

Per il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, "il Presidente tanto amato dalla stragrande maggioranza dei cittadini continuerà a garantire, con la sua guida esemplare, unità e stabilità in un momento delicato per l’Italia, contrassegnato da forti fibrillazioni e divisioni della politica italiana che, ancora una volta, rimedia una magra figura specie per la responsabilità di alcuni rappresentanti di partito i quali hanno dimostrato chiara incapacità di discernere gli interessi veri del Paese e le tante necessità degli Italiani. Siamo felici per la riconferma".