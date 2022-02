Ospedale di Sarno al collasso, l'onorevole Villani incontra il manager dell'Asl "Grave carenze di organico al pronto soccorso, servono interventi urgenti"

"Grave carenza di organico e rischio collasso per il pronto soccorso dell'ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno: ho incontrato nuovamente il direttore generale dell'Asl di Salerno, Mario Iervolino, e ho ricevuto rassicurazioni sul potenziamento del personale nel Presidio e sul cambio al vertice del Pronto Soccorso. Mi auguro che il reparto possa presto tornare ad essere funzionale a pieno regime. Sono soddisfatta, dopo oltre un anno di solleciti, di ricevere i primi segnali positivi dall'Asl": così la deputata del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani interviene sulle problematiche di organico nell'ospedale dell'agro.

"A seguito di numerose sollecitazioni da parte del personale sanitario e dei cittadini, ho chiesto nuovamente al direttore generale dell'Asl Mario Iervolino di intervenire nell'immediato per scongiurare un ulteriore indebolimento dell'organico del pronto soccorso in servizio presso il presidio. In un confronto come sempre cordiale e aperto alla collaborazione, il direttore Iervolino mi ha assicurato un cambio di passo per il reparto che potrà contare su un nuovo primario e altri due medici in forze al pronto soccorso, provenienti dal presidio di Scafati - ha fatto sapere Villani -. Inoltre, a breve, si concluderanno le procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo organico presso l'ospedale di Sarno (e altri presìdi della provincia). Potremo contare così sul potenziamento dei servizi sanitari del nostro territorio".

"Posso dirmi più che soddisfatta anche perchè non è la prima volta che la mia collaborazione assidua con l'Asl porta buoni risultati: proprio per l'ospedale di Sarno, nell'ultimo anno è arrivato nuovo personale nei reparti di Ginecologia e Medicina Interna, fino a quel momento in grave difficoltà. Come ho più volte sottolineato alla direzione generale dell'Asl, senza un rapido intervento anche nel pronto soccorso, avremo rischiato di ledere gravemente il diritto alla salute dei nostri cittadini e di compromettere i livelli essenziali di assistenza del territorio dell'Agro Nocerino Sarnese e del Vesuviano", ha aggiunto la deputata salernitana della Commissione Affari Sociali-Sanità -. Ad oggi, il pronto soccorso è in grave difficoltà ma, forte delle rassicurazioni ricevute dal direttore Iervolino, mi auguro che presto la situazione nel reparto migliori. Con una nuova gestione e l'arrivo di personale necessario, si continuerà dunque a garantire i Lea su un presidio ospedaliero che è chiamato a servire la comunità a cavallo tra Agro Nocerino Sarnese e Provincia di Napoli, un comprensorio di oltre 400 mila persone. Il mio impegno al servizio del territorio e a tutela del diritto alla salute dei cittadini, continua senza sosta", conclude la deputata del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani.