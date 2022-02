Minacce di morte a Mara Carfagna, la solidarietà della politica Una busta con proiettili al ministro per il Sud e la Coesione territoriale

Minacce di morte indirizzate al ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna: il plico (una busta con proiettili) è stata recapitata all'esponente del Governo Draghi. E nei confronti della dirigente di Forza Italia si sono susseguiti gli attestati di solidarietà e vicinanza.

"Non sarà una busta con proiettili né altre minacce a fermare il lavoro del Ministro per il Sud, Mara Carfagna, alla quale va la mia solidarietà e la mia amicizia": così, in una nota, il deputato forzista Gigi Casciello. "Questi episodi inqualificabili non fanno altro che rafforzare il Ministro Carfagna nella sua costante e instancabile azione di governo, finalizzata a far sì che il Mezzogiorno d'Italia cresca e colmi ogni gap con altre zone del Paese", conclude l'onorevole Casciello.

Sulla vicenda è intervenuta anche Rossella Sessa, da poco entrata a Montecitorio: "Esprimo la mia vicinanza e solidarietà al Ministro per il Sud, Mara Carfagna. Certi messaggi criminali, vili e anonimi provenienti da zone oscure del nostro Paese, non fanno che confermare l'ottimo operato e la chiara missione di trasparenza intrapresa dal ministro Mara Carfagna. Chi la conosce bene, dovrebbe sapere che questi deplorevoli minacce rafforzano ulteriormente l'operato Suo, del Governo e della nostra parte politica".