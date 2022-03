Un monumento dell'UE per ogni paese, l'idea degli eurodeputati Adinolfi e De Meo L'emendamento è stato approvato in Commissione Cultura e Istruzione

Creare un monumento, che rappresenti un simbolo visivo dell’Europa, da installare in ogni comune degli Stati Membri. E’ quanto contenuto nell’emendamento, approvato in Commissione Cultura e Istruzione, che l’eurodeputata salernitana di Forza Italia, Isabella Adinolfi, ha presentato insieme al collega forzista, Salvatore De Meo.



“La nostra proposta – spiega l’onorevole Adinolfi – si basa sul desiderio di realizzare in ogni comune degli Stati Membri un vero e proprio monumento dell’Unione Europea al fine di offrire ai cittadini un simbolo, anche visivo, dell’integrazione europea”.



“Sarà un’Europa più vicina, più forte. Non è il tempo delle divisioni, ma delle unioni. Facciamo parte tutti di un’unica grande famiglia, l’Unione Europea, e il nostro compito deve essere quello di proteggere e favorire questa integrazione” conclude l’eurodeputata.