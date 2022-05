Amministrative Agropoli, la Lega di Salerno sostiene Massimo La Porta Il coordinatore provinciale, Attilio Pierro: "Siamo per la concretezza e la trasparenza"

La Lega sosterrà il candidato sindaco nella città di Agropoli, Massimo La Porta. Ad annunciarlo è il coordinatore provinciale della Lega Attilio Pierro: «Sosterremo con decisione e convinzione Massimo La Porta. Siamo per la concretezza e la trasparenza. Massimo La Porta ha tutte le carte in regola per centrare l’importante obiettivo. Con Forza Italia e Cambiamo con Toti stiamo costruendo un percorso virtuoso di collaborazione che accresce la credibilità della coalizione e la forza della candidatura. Noi lavoriamo per vincere».

Quindi, Pierro conclude: «Come Lega guardiamo con grande attenzione ad Agropoli, alla sicurezza dei suoi cittadini, al decoro urbano, al potenziamento, all’efficientamento e all’accessibilità dei servizi. Nessuno deve restare indietro».