"Carfagna e De Luca litigano come adolescenti, famiglie e imprese sono stremate" L'attacco di Carmela Rescigno, consigliere regionale di Fratelli d'Italia

“Stupisce il confronto tra il ministro del Sud Mara Carfagna e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a colpi di battute, post ironici e figurine. Due rappresentanti delle Istituzioni, che dovrebbero lavorare pancia a terra per dare risposte a migliaia di famiglie e imprese del Sud stremate da guerra ed emergenza sanitaria, si divertono a battibeccare come adolescenti. Nessuno dei due si preoccupa della vera emergenza: le periferie. Esistono quartieri in Campania e nel Sud trasformati in lager dove criminalità, povertà e dispersione scolastica dilagano. Ma per De Luca e Carfagna la priorità è litigare sui social. Quando hanno finito ci avvisino”. Lo afferma in una nota Carmela Rescigno, consigliere regionale di Fratelli d’Italia della Campania.