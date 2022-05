Elezioni a Cicerale, il Tar conferma l'esclusione di Rizzo Alla base dell'esclusione una condanna a 5 mesi risalente al 2007

Il Tar di Salerno ha confermato l'esclusione di Nicola Rizzo dalla competizione elettorale del 12 giugno al Comune di Cicerale. Rizzo si era candidato alla carica di consigliere comunale nella lista "Noi", con a capo il candidato sindaco Giorgio Ruggiero.

Per Rizzo, rappresentanto dai legali Italo Rocco e Mirko Polzone, contro il Comune di Cicerale, il Ministero dell'Interno, la Commissione Elettorale di Vallo della Lucania per la ricusazione della sua candidatura, non c'è stato nulla da fare.

Alla base dell'esclusione una condanna a 5 mesi (pena patteggiata) risalente al 2007 che di fatto lo ha reso incandidabile, anche se Rizzo era già stato candidato ed eletto nel 2019 senza però alcuna contestazione. Per i giudici del Tar Salerno, però, la commissione elettorale circondariale ha agito legittimamente.

«Da oggi mi dedicherò con più attenzione alla mia famiglia ed al mio lavoro, continuando nella valorizzazione del nostro territorio da libero cittadino» il commento su Facebook di Rizzo.