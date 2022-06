Bobo Craxi a Salerno: "De Luca vuole il partito unico Pd-5 Stelle? Idea comica" L'esponente socialista boccia la proposta del governatore

"Io intravedo soltanto una dinamica curiosa dell'essere umano: come sia possibile in poco tempo cambiare opinione. Il caso di De Luca dimostra questa nostra straordinaria facoltà di poter cambiare idea. Che De Luca voglia fare un partito insieme a quelli che ha preso per il sedere per mesi e anni, francamente è una cosa che considero abbastanza comica". Non usa giri di parole Bobo Craxi a proposito dell'idea di Vincenzo De Luca di aggregare i partiti dell'area progressista in un unico partito.

"Non c'è nessun bisogno di un nuovo partito. Se si vuole dire che il Partito democratico deve catturare l'elettorato dei Cinquestelle, questo è plausibile, è un fatto democratico. Ma, viceversa, credo che la stessa opinione avrà Conte che vorrà sottrarre al Partito democratico, a Forza Italia, alla destra e infatti si sta muovendo su tutto il terreno e su tutto lo spettro elettorale. I populisti, d'altronde, fanno cosiì", ha aggiunto l'esponente socialista che ha fatto tappa a Salerno per sostenere le ragioni del "sì" ai referendum sulla giustizia in programma domenica 12 giugno.