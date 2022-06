Elezioni e referendum, via al voto: amministrative in 33 comuni salernitani Le urne resteranno aperte dalle ore 7 alle ore 23 di oggi, domenica 12 giugno

Amministrative e referendum, è il giorno del voto. In provincia di Salerno sono 33 i comuni chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione del nuovo sindaco. Tra questi solo 3, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Agropoli, con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti e, dunque, al voto con eventuale turno di ballottaggio, indetto per domenica 26 giugno 2022.

Le urne resteranno aperte dalle ore 7 alle ore 23.

Si vota, inoltre, per il referendum nazionale sulla giustizia: gli elettori possono esprimersi su cinque quesiti abrogativi: chi è a favore dell’abrogazione dovrà quindi votare “sì” e chi è contrario “no”. Perché il referendum sia valido, dovrà essere raggiunto il quorum.

Urne aperte per il rinnovo degli organi elettivi ad Acerno, Agropoli, Albanella, Alfano, Bracigliano, Buccino, Buonabitacolo, Camerota, Castel San Giorgio, Centola, Cicerale, Colliano, Giffoni Sei Casali, Laurito, Marigliano Vetere, Mercato San Severino, Montecorice, Nocera Inferiore, Palomonte, Petina, Piaggine, Pisciotta, Prignano Cilento, Roccapiemonte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sant'Arsenio, Santomenna, Sanza, Sapri, Serre, Stella Cilento e Stio.