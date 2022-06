Cicerale ha il suo nuovo sindaco: è Giorgio Ruggiero All'unico candidato sindaco è bastato superare il quorum del 40% degli aventi diritto

Cicerale ha il suo nuovo sindaco: è Giorgio Ruggiero. Alle 19 di oggi è stato superato il quorum del 40% necessario per l'unico candidato sindaco in corsa. Secondo i dati sull'affluenza è, infatti, andato a votare il 51,20% degli aventi diritto. La lista “Noi”, a supporto di Ruggiero, era l’unica in campo per queste elezioni amministrative. Pertanto l’unico rischio era quello dell’astensionismo. Giorgio Ruggiero succederà a Gerardo Antelmo che non era riuscito a terminare il suo mandato ed era stato sfiduciato nei mesi scorsi.