Amministrative 2022: Francesco Munno rieletto sindaco di Giffoni Sei Casali "Sono felice per questa riconferma che testimonia la bontà del progetto"

Francesco Munno, rieletto sindaco di Giffoni Sei Casali. Queste le prime dichiarazioni: “Sono felice per questa riconferma che testimonia la bontà del progetto politico in cui ho creduto e in cui convintamente continuo a credere.

Abbraccio con affetto e gratitudine tutta la comunità, tutta indistintamente, una comunità matura e consapevole che ha saputo apprezzare e premiare la politica come la intendo io, aperta al dialogo e al confronto, pronta ad accogliere istanze e proposte e a metterle in pratica, pronta ad affrontare, con il lavoro e la pazienza, le difficoltà e gli ostacoli.

Grazie a tutti per la confermata fiducia, da parte mia vi assicuro e rinnovo il mio impegno per la realizzazione del nostro progetto insieme alla mia nuova bella e forte squadra, fatta di donne e uomini entusiasti e desiderosi di lavorare in sinergia per una sempre migliore qualità della vita e per affrontare con determinazione tutte le sfide finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di crescita civile, sociale ed economica, fondamentali per ogni comunità. Grazie, Più di prima, viva Giffoni Sei Casali!”