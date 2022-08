Berlusconi: "La mia candidatura in Campania è un atto d'amore" L'ex presidente del Consiglio fa appello agli esclusi dalle liste: "Si impegnino per il partito"

"La mia candidatura in posizione di capolista nel collegio plurinominale Campania 1 al Senato è un atto d'amore per la vostra terra". Così Silvio Berlusconi, intervenuto telefonicamente a un appuntamento elettorale di Forza Italia a Vietri sul Mare alla presenza - tra gli altri - del coordinatore nazionale del partito Antonio Tajani.

"Con la Campania ho un rapporto davvero speciale, mi è capitato spesso di dire che mi sento addirittura un napoletano nato a Milano. L'affetto e l'entusiasmo che ritrovo tra la gente della Campania ogni volta che vengo nella vostra bellissima regione mi commuovono e mi emozionano. Pochi lo sanno, ma io sono anche autore dei testi di oltre 100 canzoni in quella che io chiamo la lingua napoletana. Non è certo per caso dunque che io abbia deciso di guidare la lista di Forza Italia al Senato nella circoscrizione Campania 1", ha detto l'ex Presidente del Consiglio.

Non è mancato un riferimento alle polemiche per le esclusioni dalle liste che hanno portato ad una serie di addii al partito: "Ringrazio il nostro coordinatore regionale Fulvio Martusciello, insediato da pochissimo, per l'eccellente lavoro svolto in poche settimane", ha sottolineato Berlusconi.

"Voglio anche esprimere il mio rammarico perché la riduzione del numero dei parlamentari ha costretto ad esclusioni dolorose per le nostre liste. Mi aspetto però, da chi ha militato per anni in Forza Italia, coerenza e un generoso impegno nella campagna elettorale. E noi sapremo valorizzare chi nonostante le difficoltà con il suo impegno contribuirà alla nostra vittoria".