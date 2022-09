"Il monarca. De Luca, una questione meridionale": il libro a Napoli e Salerno La presentazione del saggio-inchiesta di Massimiliano Amato e Luciana Libero

Esce “Il Monarca. De Luca una questione meridionale”, edito da Paper First: dal oggi in edicola il saggio-inchiesta a cura di Massimiliano Amato e Luciana Libero con l’introduzione di Aurelio Musi e contributi di Licia Amarante, Fabio Avallone, Giuseppe cantillo, Daniela De Crescenzo, Raffaella Di Leo, Vincenzo Iurillo, Paolo Macry, Marco Plutino, Isaia Sales, Aldo Schiavone, Pietro Spirito e Massimo Villone.

Il libro è stato presentato in anteprima ieri pomeriggio nella diretta facebook con il professore Domenico De Masi. A seguire due incontri in presenza: oggi al Gambrinus di Napoli e giovedì 15 al caffé Moka di Salerno.

"Nato sull’onda della lettera a Letta, scritta nel marzo scorso dagli autori come denuncia della deriva politica in Campania, “Il Monarca” parte da un'analisi delle origini del personaggio De Luca, per poi sviluppare un'inchiesta a tutto tondo sulle attuali condizioni di una delle più importanti regioni del Sud. Mentre infuriava il successo mediatico del suo presidente, che ha raggiunto l'acme durante la pandemia, la Campania è scivolata agli ultimi posti nelle classifiche economiche e di sviluppo, nell’occupazione, nella qualità della vita e dei servizi; segnata da una emigrazione giovanile che ha cancellato in dieci anni una intera generazione", la nota stampa che accompagna l'iniziativa culturale e politica.

"Agli autori del libro, De Luca interessa in quanto paradigma di politiche predatorie sviluppate soprattutto al sud, con il sostegno o la complicità del centro sinistra, in particolare del Partito Democratico. E il caso Campania diventa pretesto per una più ampia denuncia a una classe dirigente che ha usato il Regionalismo imperfetto per aumentare a dismisura il proprio potere, grazie all’elezione diretta e alla presenza di abnormi risorse finanziarie".