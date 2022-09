Sopralluogo alla piscina comunale: chiusa al pubblico ma ci sono 2 privati la denuncia del consigliere di opposizione Catello Lambiase

"Dopo le sollecitazioni dei cittadini che lamentavano la chiusura al pubblico ed alle società sportive della Piscina Simone Vitale mi sono interfacciato con gli uffici comunali e con il presidente della Commissione Sport, Gennaro Avella (in assenza di un assessore o un delegato allo sport) che mi rassicurava sul pronto ripristino della piscina e soprattutto sul fatto che gli uffici comunali erano già al lavoro per ripristinare l’impianto di Torrione. Da amministratore comunale ho ritenuto utile andare a vedere con i miei occhi per seguire lo stato di avanzamento dei lavori e per poter dare risposte concrete alla cittadinanza".

A dirlo è il consigliere comunale di opposizione Catello Lambiase che continua: "Durante i lavori della commissione sport - oggi - mi sono recato sul posto e ho confermato ai commissari che i lavori in effetti erano cantierati come pure vi era un lavoratore in opera. Purtroppo, però, ho dovuto constatare che erano nella struttura, chiusa al pubblico, due privati cittadini che parevano utilizzare la struttura tranquillamente. Di questo ho informato immediatamente il presidente della Commissione Rino Avella ed i commissari tutti per i provvedimenti del caso".