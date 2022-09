Elezioni 2022 a Salerno: confermato De Luca Jr, cadono Cascone e Bonavitacola Gli eletti. Tonfo del Pd nel feudo del presidente della Regione Vincenzo De Luca

Gli italiani hanno deciso per una vittoria netta del centrodestra, con l'affermazione di Giorgia Meloni. Se Napoli è a trazione 5 Stelle, il Pd crolla anche nel feudo di Vincenzo De Luca.

Nel Collegio Uninominale di Salerno, Pino Bicchielli, candidato di tutto il centrodestra, batte il candidato del centrosinistra Fulvio Bonavitacola, Vice Presidente della Regione Campania, e vola in Parlamento alla Camera dei Deputati. Il candidato di Noi Moderati passa con quasi 10 punti di percentuale di vantaggio. Confermato alla Camera Piero De Luca: il figlio del governatore la spunta grazie al proporzionale.

Vittoria anche Antonio Iannone nel Collegio Uninominale Salerno, con il 40% dei consensi. L'esponente di Fratelli d'Italia con il centrodestra prevale sulla deluchianissima del Ps Anna Petrone che correva per il centrosinistra. Terzo posto per il candidato del Movimento 5 Stelle Franco Castiello, segue il candidato della lista Azione – Italia Viva Gigi Casciello.

Nel Collegio Uninominale dell’Agro per la Camera dei Deputati, dove c’era una sfida tutta femminile, ad avere la meglio èstata la candidata di Fratelli d’Italia, Imma Vietri. Segue Virginia Villani, candidata del Movimento 5 Stelle, mentre solo terza la sindaca di Castel San Giorgio Paola Lanzara, esponente del Partito Democratico, candidata di tutto il centro sinistra.

Nel collegio uninominale Campania 2 di Eboli per la Camera, non ce la fa uno degli uomini di punta della Regione Campania, Luca Cascone. Passa invece, con 24 punti di percentuale di vantaggio, il candidato della Lega, per la coalizione del centrodestra, Attilio Pierro.

Il centrodestra vince anche nel Vallo di Diano, con il 45,36% dei voti. Centrosinistra staccato di circa 20 punti. Seguono i 5 stelle con poco meno del 20%. All’uninominale della Camera il centrodestra vince in 12 comuni su 15 nel Vallo di Diano, gli unici comuni dove il centrosinistra è arrivato primo sono Sant’Arsenio (33,17%); Monte San Giacomo (30,93%); Pertosa (29,76%). Atena Lucana il comune dove la coalizione di centrodestra preso più voti (58,65%), a seguire Sassano (55,52%) e San Rufo (53,02%).