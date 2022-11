Riattivati i servizi di chirurgia ordinaria all'ospedale di Cava de' Tirreni L'annuncio di Picarone: dopo oltre due anni e mezzo di stop causa Covid, ripartono gli ambulatori

I servizi di chirurgia ordinaria dell'ospedale "Santa Maria dell'Olmo" di Cava de' Tirreni sono stati riattivati. A darne notizia è il presidente della commissione bilancio della Regione Campania, Franco Picarone.

"Nello specifico, nell'ospedale di Cava riprendono le attività degli ambulatori di chirurgia generale e le sedute operatorie per assorbire le liste d'attesa, ferme da oltre due anni e mezzo a causa del Covid", ha fatto sapere Picarone.

"Tutto questo è stato possibile grazie al rientro in servizio di due chirurghi strutturati e al reclutamento di tre specializzandi in chirurgia. Una buona notizia per i cittadini del comprensorio e per tutta l'utenza dell'ospedale. Ringrazio la direzione generale e la direzione sanitaria di presidio per la riorganizzazioneche ha consentito tale risultato", il commento del consigliere regionale.