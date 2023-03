Piero De Luca: Chiesto incontro a Soprintendenza per lavori alla Caserma Tofano Il deputato Dem: "Rappresenta per Nocera Inferiore una struttura fondamentale per il parco urbano"

Il deputato Dem onorevole Piero De Luca ed il sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio hanno fatto richiesta di un incontro alla dirigente della soprintendenza delle belle arti e del paesaggio di Salerno, Raffaella Bonaudo per i lavori strutturali alla Caserma Tofano.

La nota

“Vogliamo condividere l’iter dei lavori strutturali dell’ ex Caserma Tofano- spiega il deputato Dem- alla luce del finanziamento di 4,9 milioni di euro per l'adeguamento degli spazi, concesso dal precedente governo in carica".

"La Caserma Tofano- continua l'on. Piero De Luca- rappresenta per la città di Nocera Inferiore una struttura fondamentale per la realizzazione del Parco Urbano, un percorso che collega il bene storico a San Giovanni in Parco, al Palazzo Fienga e alla Villa Comunale".

"Lo stabile, ex fortezza borbonica, ricopre un’importanza storico culturale da valorizzare ulteriormente prevedendo anche, nei prossimi mesi, momenti di condivisione e confronto con la cittadinanza. Ci auguriamo - conclude il deputato Dem - che la nostra richiesta venga accolta al più presto per avviare quanto prima un percorso costruttivo per restituire alla città di Nocera la prestigiosa struttura”.