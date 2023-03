M5S: "Danni irreversibili del patrimonio naturalistico a Camerota" "Chiederemo gli atti delle autorizzazioni paesaggistiche"

"Quello che è accaduto sulla spiaggia del Mingardo, nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con il costone fatto esplodere nell’ambito dei lavori per la messa in sicurezza della strada Mingardina, tra Marina di Camerota e Palinuro è assurdo. Parliamo di un’area Sic, Patrimonio dell’Unesco, come è possibile che un’amministrazione abbia autorizzato un danno di tale impatto ambientale, nel totale silenzio di tutte le istituzione?” A denunciarlo è Virginia Villani coordinatrice del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno, che attacca con fermezza le modalità scelte per liberare e mettere in sicurezza la strada del Mingardo dai massi pericolanti.

Le parole di Virginia Villani



“Nelle prossime ore attraverso i nostri portavoce a livello Nazionale e a livello regionale chiederemo gli atti delle autorizzazioni paesaggistiche, ambientali e territoriali rilasciate a questo intervento di sicurezza. Vogliamo capire se sono state rispettate tutte le procedure e le regole, se non erano percorribili altre soluzioni meno impattanti”- conclude Villani-.