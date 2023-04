Sanità, Piero De Luca. "Tagli del governo pericolosi per i cittadini" "La destra ha confermato un grave disinteresse nel Def"

La drammatica esperienza della pandemia dovrebbe aver insegnato a tutti l’importanza decisiva di investire nel rafforzamento dei presidi sanitari pubblici nel nostro Paese. Il Governo invece sta facendo l’esatto contrario. Dopo una legge di bilancio in cui ha ridotto i futuri impegni economici in sanità, la destra conferma questo grave disinteresse nel Def appena approvato e annuncia di considerare addirittura irrealizzabili i progetti delle case di comunità previsti dal Pnrr”.

A dirlo è Piero De Luca, capogruppo PD in Commissione politiche europee alla Camera che continua: “È un atteggiamento grave e pericoloso per i nostri cittadini. Ci opporremo con forza a questi tagli sulla sanità, perché il diritto alle cure per tutti va difeso e tutelato in modo assoluto”.