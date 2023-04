Deviazione torrente Fusandola, dai consiglieri di opposizione esposto in Procura Salerno: l'iniziativa di Celano, Ventura, Sarno e Santoro

Nuova puntata del braccio di ferro sulla vicenda Piazza della Libertà-Crescent e della deviazione del torrente Fusandola. Da anni la battaglia giudiziaria vede coinvolti comitato e associazioni ambientaliste. Ora, dopo la presa di posizione del ministero dell'Ambiente - e le successive polemiche con la secca replica del vicecapogruppo Pd Piero De Luca - si muovono i consiglieri di opposizione di Salerno.

Roberto Celano, Dante Santoro, Mimmo Ventura e Michele Sarno hanno firmato un esposto alla Procura affinché si possano "disporre gli opportuni accertamenti per verificare se, in particolare, alla realizzazione di un comparto edificatorio definito abusivo, vi siano profili di illiceità penale in atteggiamenti omissivi da parte di Istituzioni che dovrebbero intervenire in caso di conclamate edificazioni in assenza di titoli abilitativi e di possibili conseguenti pericoli per la pubblica incolumità e, nel caso, di individuare i possibili soggetti responsabili al fine di procedere nei loro confronti", come si legge nel documento presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa al Comune alla presenza del deputato Pino Bicchielli.

I firmatari hanno inoltre richiesto di essere avvisati qualora il pm presenti richiesta di archiviazione.