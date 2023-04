Cure ai diabetici, Tommasetti (Lega): "Dalla Regione una stangata ai pazienti" Affondo del consigliere regionale della Lega: "Bisogna invertire la rotta"

“Risposte immediate ai 400.000 pazienti diabetici”. A chiederle è il prof. Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, che condivide le perplessità espresse dalla CislFunzione Pubblica sul nuovo dispositivo per il controllo della glicemia e la relativa gara di appalto indetta dalla giunta De Luca .

“Anche sorvolando sull’aggiudicazione ad un’azienda con un ribasso notevole, ci aspettiamo che almeno venga garantito un servizio adeguato alle esigenze di quasi mezzo milione di pazienti diabetici nella nostra regione. Condividiamo, in particolare, i dubbi della Cisl Fp sull’efficacia del dispositivo e sulla possibilità che gli utenti debbano sobbarcarsi ulteriori spese per i controlli e le terapie”.

Una questione di numeri, rimarca Tommasetti: “In Campania la mortalità per il diabete mellito si attesta su percentuali preoccupanti rispetto alle medie nazionali. Segno di una problematica che ha bisogno di presidi funzionanti e risposte degne di una sanità pubblica. La logica dello smantellamento cui assistiamo da anni è un grave danno, anche economico, per i nostri cittadini”.